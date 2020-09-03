Наука и технологии
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Показана подготовка ядерных ракет США к запуску
Их ставили на самолёт B-52
В сети опубликовали видео, снятое на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Барксдейл в Луизиане. Там занимались подготовкой ядерных ракет к запуску — подвешивали их на бомбардировщики B-52.
Речь идёт о крылатых ракетах AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1. На видео можно увидеть сам термоядерный заряд регулируемой мощности. Это небольшой серебристый контейнер грушевидной формы. W80-1 транспортируют на платформах с металлическими хомутами. Ядерные боеголовки ставят на ракеты уже после того, как последние помещены в пусковые установки.
Сообщается, что учения прошли 1 сентября 2020 года в 11-й бомбардировочной эскадрилье 2-го бомбардировочного авиакрыла Командования глобальных ударов ВВС США.
«Российская газета» отмечает, что дальность полёта AGM-86B составляет 2400 километров.