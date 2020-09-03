Показана подготовка ядерных ракет США к запуску

Речь идёт о крылатых ракетах AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1. На видео можно увидеть сам термоядерный заряд регулируемой мощности. Это небольшой серебристый контейнер грушевидной формы. W80-1 транспортируют на платформах с металлическими хомутами. Ядерные боеголовки ставят на ракеты уже после того, как последние помещены в пусковые установки.

Сообщается, что учения прошли 1 сентября 2020 года в 11-й бомбардировочной эскадрилье 2-го бомбардировочного авиакрыла Командования глобальных ударов ВВС США.

«Российская газета» отмечает, что дальность полёта AGM-86B составляет 2400 километров.