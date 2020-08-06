Показана посадка штурмовика Су-25 на грунтовый аэродром

«Российская газета» отметила, что пилот Су-25 отрабатывал взлёт и приземление. Машина успешно с этим справилась. Где проходили тренировки, неизвестно. В целом, по кадрам, снятым на мобильный телефон, видно, что самолёт практически садится в поле.

Напомним, Су-25 — это бронированный дозвуковой военный самолёт. Он предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами. Эти самолёты эксплуатируются с 1981 года. Последняя модификация штурмовика — это Су-25СМ3.