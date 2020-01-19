Показана работа российских военных роботов в Сирии

«Скарабей» представляет собой небольшую платформу на колёсах с камерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Данный робот способен собирать информацию в труднодоступных и опасных для человека зонах. Человек управляет им при помощи пульта. Дальность наблюдения и передачи информации у «Скарабея» достигает 250 метров. Время его работы составляет не менее 120 минут.

«Сфера» — это шар с четырьмя видеокамерами, микрофоном и передатчиком информации. Данное устройство может обозревать местность в течение 60 минут на одном заряде аккумулятора. Без включенной подсветки камеры способны захватывать изображение на расстоянии не менее 50 метров. Такой прибор можно опускать в колодцы и забрасывать в окна, чтобы дистанционно разведать обстановку.

Оба устройства стоят на вооружении инженерных войск с 2018 года. На видео в основном показана работа «Скарабея».