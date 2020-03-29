Наука и технологии
Сегодня 21:07
Показана работа «виртуального лобового стекла» для автомобилей
Оно создаётся специальными аэродинамическими элементами
Показана работа «виртуального лобового стекла» для автомобилей. Это технология McLaren для суперкара Elva. Работает всё за счёт особой аэродинамики кузова.
Суперкар Elva совсем лишён остекления кабины. Нет ни лобового, ни бокового стекла. Для решения проблемы с потоками воздуха при езде была разработана система AAMS.
Она включает в себя множество подвижных аэродинамических элементов в передней части кузова. Они может работать и на скорости от 90 км/ч. Система перенаправляет потоки воздуха так, чтобы обтекали пассажирские места и не попадали в салон. Всё это создаёт как бы «виртуальное», невидимое стекло.
Если водитель и пассажиры захотят, «виртуальное» остекление можно отключить. Зато, если оно включено, обеспечивается комфортная поездка.