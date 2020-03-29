Показана работа «виртуального лобового стекла» для автомобилей

Суперкар Elva совсем лишён остекления кабины. Нет ни лобового, ни бокового стекла. Для решения проблемы с потоками воздуха при езде была разработана система AAMS.

Она включает в себя множество подвижных аэродинамических элементов в передней части кузова. Они может работать и на скорости от 90 км/ч. Система перенаправляет потоки воздуха так, чтобы обтекали пассажирские места и не попадали в салон. Всё это создаёт как бы «виртуальное», невидимое стекло.

Если водитель и пассажиры захотят, «виртуальное» остекление можно отключить. Зато, если оно включено, обеспечивается комфортная поездка.