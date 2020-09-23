Показана российская базовая станция 5G

Презентация прошла на пятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В Ростехе пояснили, что базовая станция реализует функции, необходимые оператору связи для построения мобильной сети пятого поколения. Оборудование разработано отечественными специалистами при участии НПК «Криптонит».

Если судить по макету, станция состоит из нескольких частей: модуль радиопередачи, модуль цифровой обработки и ядро мобильной сети (5GC). РБК пишет, что на разработку и производство оборудования придётся потратить около 40 млрд рублей. Отмечается, что базовая станция соответствует международным стандартам и совместима с зарубежным оборудованием.

С 5G россияне смогут пользоваться интернетом на высоких скоростях, например, вести видеостриминг в высоком разрешении 4K. Однако пока сети пятого поколения в России не развёрнуты.