Показана секретная иранская ракетная база

Как пишет «Российская газета», ракеты доставляют в специальные залы, откуда потом осуществляются старты.

База состоит из системы протяжённых тоннелей, она спрятана глубоко под землёй. Сообщается, что первые кадры таких подразделений стали появляться пять лет назад. Хотя ранний вариант шахтной пусковой установки для ракет Shahab-3 иранские военные показали ещё в 2011 году.

Журналисты также напоминают, что Emad — баллистические ракеты средней дальности с жидкостным ракетным двигателем и отделяемой управляемой головной частью. Дальность их полёта достигает 1650 километров. У иранцев также есть ракеты Khorramshahr дальностью 2000 километров.