Показана совместная работа российской гаубицы и разведывательного беспилотника

Как пишет «Российская газета», демонстрация предназначалась для иностранных заказчиков. Использовалась «Мста-С», модернизированная под натовский калибр 155 мм. Гаубица выполнила стрельбу на максимальную дальность 40 километров. Также «"Мста-С" показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником "Орлан-10Е"».

Задачей беспилотного летательного аппарата было передавать координаты цели машине управления. Она, в свою очередь, рассчитывала установки для стрельбы и отправляла расчёты экипажу самоходной гаубицы.

Напомним, «Орлан-10» — это многофункциональный беспилотный комплекс. Он может наблюдать за объектами в труднодоступной местности, транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе танками и БМП.