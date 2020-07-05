Показана типичная внешность сотрудника на удалёнке в 2045 году

Условного удалёнщика из 2045 года создатели назвали Сьюзен (Susan). Над собирательным образом работали клинические психологи и эксперты по фитнесу.

Сьюзен показана как ссутулившаяся дама с двойным подбородком и ожирением. Зрение у неё испорчено: глаза постоянно сухие и налиты кровью. Всё это следствие того, что Сьюзен весь проводит за компьютером.

Эксперты утешают: не всех ждёт такая участь. Нужно лишь следить за своим здоровьем. Во время работы следует давать глазам отдыхать от экрана компьютера. Желательно каждые 15-30 минут хотя бы на минуту.