Наука и технологии
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Показана типичная внешность сотрудника на удалёнке в 2045 году
Но этого можно избежать
Показана типичная внешность сотрудника на удалёнке в 2045 году. Эксперты создали 3D-модель человека, который будет вынужден проработать из дома оставшуюся часть жизни.
Условного удалёнщика из 2045 года создатели назвали Сьюзен (Susan). Над собирательным образом работали клинические психологи и эксперты по фитнесу.
Сьюзен показана как ссутулившаяся дама с двойным подбородком и ожирением. Зрение у неё испорчено: глаза постоянно сухие и налиты кровью. Всё это следствие того, что Сьюзен весь проводит за компьютером.
Эксперты утешают: не всех ждёт такая участь. Нужно лишь следить за своим здоровьем. Во время работы следует давать глазам отдыхать от экрана компьютера. Желательно каждые 15-30 минут хотя бы на минуту.