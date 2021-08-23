Показана внешность дальнобойной ракеты для вертолётов Ми-28 и Ка-52

Показана внешность дальнобойной ракеты для вертолётов Ми-28 и Ка-52Это изделие долгое время держали в секрете
У «Изделия-305» есть круглосуточная тепловизионная головка самонаведения. Ракета весит 105 килограммов, длина её составляет 1945 миллиметров, а диаметр корпуса — 200 миллиметров. У ракеты есть 25-килограммовая осколочно-фугасная боевая часть. Оснащается она твердотопливным двигателем. Максимальная скорость равна 250 метрам в секунду. Управляемая дальность стрельбы может достигать 14,5 километра, а высота полёта — от 100 до 600 метров.
«Изделие-305» может похвастаться комбинированной системой наведения. Ставить ракету будут на ударный вертолёт Ми-28НМ — он сможет вместить до четырёх изделий. Ещё одним носителем ракеты будет модернизированный вертолёт Ка-52М. С оружием аппараты смогут эффективнее уничтожать живую силу и стратегические объекты противника.