Показана внешность дальнобойной ракеты для вертолётов Ми-28 и Ка-52

У «Изделия-305» есть круглосуточная тепловизионная головка самонаведения. Ракета весит 105 килограммов, длина её составляет 1945 миллиметров, а диаметр корпуса — 200 миллиметров. У ракеты есть 25-килограммовая осколочно-фугасная боевая часть. Оснащается она твердотопливным двигателем. Максимальная скорость равна 250 метрам в секунду. Управляемая дальность стрельбы может достигать 14,5 километра, а высота полёта — от 100 до 600 метров.