Показана внешность новых боевых машин для ВДВ

Ещё в статье есть изображения разведывательного пункта «Грань» и машины управления «Завет-Д» на базе БТР-МДМ «Ракушка». «Грань» будет эффективно контролировать обстановку на поле боя и в тылу. «Завет-Д» же заменит передвижной пункт разведки и управления огнём артиллерии 1В119 «Реостат». Сообщается, что боевые машины можно будет десантировать на парашютах с самолётов военно-транспортной авиации России.