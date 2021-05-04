Наука и технологии
Сегодня в 18:17
Показана внешность новых боевых машин для ВДВ
Трёх образцов техники
В статье генерал-лейтенанта Н.М. Паршина были опубликованы изображения новых боевых машин для ВДВ.
Об этом пишет «Российская газета». В частности, в статье есть изображение самоходного ракетного противотанкового комплекса на шасси БМД-4М. Эта боевая машина должна увеличить возможности частей ВДВ по борьбе с защищёнными броней объектами противника.
Ещё в статье есть изображения разведывательного пункта «Грань» и машины управления «Завет-Д» на базе БТР-МДМ «Ракушка». «Грань» будет эффективно контролировать обстановку на поле боя и в тылу. «Завет-Д» же заменит передвижной пункт разведки и управления огнём артиллерии 1В119 «Реостат». Сообщается, что боевые машины можно будет десантировать на парашютах с самолётов военно-транспортной авиации России.