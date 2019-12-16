Наука и технологии
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Показана внешность засекреченного советского истребителя пятого поколения
Разрабатывался в ОКБ Сухого
Опытно-конструкторское бюро «Сухой» опубликовало уникальные снимки засекреченного ранее истребителя С-22, соответствующего по характеристикам аппаратам пятого поколения. Разрабатывался он в 1980-е годы.
Фото появилось в альбоме «80 лет ОКБ Сухого». На нём изображён полноразмерный макет прототипа истребителя С-22, который в рамках советской программы обозначался как Су-47.
Работы по его созданию начались в 1983 году. Проект истребителя предусматривал применение крыла обратной стреловидности. Благодаря этому у самолёта возрос бы угол атаки и управляемость при маневрировании. Кроме того, увеличилась бы подъёмная сила.
С-22 должен был стать менее заметным для радиолокаторов из-за уменьшения площади рассеяния. Также на фотографии видно, что прототип самолёта имел плоские сопла.
Интересно, что именно такой вид сопла до сих пор считается наиболее оптимальным. Его, например, хотят использовать в российском ударном беспилотнике «Охотник».