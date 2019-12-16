Показана внешность засекреченного советского истребителя пятого поколения

Фото появилось в альбоме «80 лет ОКБ Сухого». На нём изображён полноразмерный макет прототипа истребителя С-22, который в рамках советской программы обозначался как Су-47.

Работы по его созданию начались в 1983 году. Проект истребителя предусматривал применение крыла обратной стреловидности. Благодаря этому у самолёта возрос бы угол атаки и управляемость при маневрировании. Кроме того, увеличилась бы подъёмная сила.

С-22 должен был стать менее заметным для радиолокаторов из-за уменьшения площади рассеяния. Также на фотографии видно, что прототип самолёта имел плоские сопла.

Интересно, что именно такой вид сопла до сих пор считается наиболее оптимальным. Его, например, хотят использовать в российском ударном беспилотнике «Охотник».