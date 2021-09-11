Показана возможная внешность самого дешёвого электромобиля Tesla

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Показана возможная внешность самого дешёвого электромобиля TeslaОн может выйти в 2023 году
Скоро Tesla должна представить свой электромобиль стоимостью $25 тысяч — самый дешёвый в линейке — но мы до сих пор не знаем, как он будет выглядеть и называться. Однако в сети наконец опубликовали рендер автомобиля.
Сообщается, что это будет хэтчбек Model Q. У него окажутся уменьшены задние двери, а также будет панорамная прозрачная крыша. Журналисты сравнивают электромобиль внешне с Volkswagen Golf.
Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что выпуск новой недорогой модели должен начаться в 2023 году. «Фишкой» электромобиля может оказаться то, что у него не будет рулевого колеса и педалей. По крайней мере на это намекает Маск. Есть мнение, что машина будет переднеприводной.