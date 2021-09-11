Показана возможная внешность самого дешёвого электромобиля Tesla

Он может выйти в 2023 году

Скоро Tesla должна представить свой электромобиль стоимостью $25 тысяч — самый дешёвый в линейке — но мы до сих пор не знаем, как он будет выглядеть и называться. Однако в сети наконец опубликовали рендер автомобиля.