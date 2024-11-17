Показанные на Web Summit 2024 ИИ-роботы подняли вопросы о замещении людей

Замещение рабочих мест стало одной из главных тем. Инструменты ИИ могут вытеснить начальные позиции в таких сферах, как юриспруденция и финансы. Генеральный директор Lattice Сара Франклин предупредила, что без обучения работе с ИИ разрыв в квалификации работников только увеличится. При этом глава Agility Robotics Пегги Джонсон отметила, что роботы, такие как Digit, наоборот создают новые профессии, например, «менеджеров роботов».

Экологические последствия также вызвали критику. Дата-центры, поддерживающие ИИ, потребляют огромное количество энергии, угрожая доступу к возобновляемым источникам. Microsoft признала, что её операции в области ИИ подрывают цели компании по снижению углеродного следа. Однако инвесторы, такие как Шон Сюй, видят потенциал в использовании ИИ для развития чистой энергетики.