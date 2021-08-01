Показано, что происходит в интернете за одну минуту

Данные собрал автор сайта AllAccess Лори Льюис (Lori Lewis). Согласно этой информации, 60 секунд в интернете образца 2021 года содержат более чем 500 часов контента, загруженного на YouTube, 695 тысяч сделанных сторис в Instagram и около 70 млн сообщений, отправленных через WhatsApp и Facebook Messenger. Также за минуту происходит более двух миллионов свайпов в Tinder. Кроме того, за столь малый промежуток времени в интернете тратится около $1,6 млн.

Полную диаграмму можно посмотреть ниже. Она на английском, но иконки должны помочь понять, что к чему.