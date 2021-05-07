Наука и технологии
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Показано фото опасного куска китайской ракеты в телескоп
Он начнёт входить в атмосферу Земли 8 мая
Недавно китайская ракета Long March 5b вывела на орбиту первый модуль китайской орбитальной станции. Ступень её осталась в космосе и сейчас неконтролируемо теряет высоту. В сети появились фото опасного куска китайской ракеты, сделанные в телескоп.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что мониторят вторую ступень ракеты-носителя. Высота её орбиты уменьшилась на 18 километров за сутки. Специалисты считают, что часть ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, но некоторые элементы могут достигнуть земной поверхности. По предварительным расчётам, ракета может войти в атмосферу вечером 8 мая. Обломки не будут угрожать территории России.
Астрономы Virtual Telescope Project же опубликовали фотографию ступени. На момент снимка объект находился на высоте примерно 700 километров.
Virtual Telescope Project