Показано фото опасного куска китайской ракеты в телескоп

Ранее в Роскосмосе сообщили, что мониторят вторую ступень ракеты-носителя. Высота её орбиты уменьшилась на 18 километров за сутки. Специалисты считают, что часть ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, но некоторые элементы могут достигнуть земной поверхности. По предварительным расчётам, ракета может войти в атмосферу вечером 8 мая. Обломки не будут угрожать территории России.

Астрономы Virtual Telescope Project же опубликовали фотографию ступени. На момент снимка объект находился на высоте примерно 700 километров.