Показано фото пусковой установки комплекса будущего С-500

Указанная выше пусковая установка использует ракеты из арсенала С-400. Она предназначена для борьбы с самолётами и крылатыми ракетами. «Российская газета» пишет, что для перехвата баллистических ракет установки другие, но на том же шасси. Комплекс С-500 ищет цели с помощью комбинации из нескольких радаров, работающих в разных диапазонах.