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Показано фото пусковой установки комплекса будущего С-500
Пусковая установка предназначена для борьбы с авиацией
В сети опубликовали фото пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей». Этот ЗРК будущего сможет уничтожать гиперзвуковые крылатые ракеты, самолёты, беспилотники и даже спутники.
На фото запечатлён десятиколесный вездеход со снятыми транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет. Его перевозят на трейлере. Отмечается, что пусковая установка выполнена на шасси БАЗ-69096. Мощность двигателя тягача достигает 550 лошадиных сил. Грузовик способен преодолевать 30-градусные подъёмы.
«Военный осведомитель»
Указанная выше пусковая установка использует ракеты из арсенала С-400. Она предназначена для борьбы с самолётами и крылатыми ракетами. «Российская газета» пишет, что для перехвата баллистических ракет установки другие, но на том же шасси. Комплекс С-500 ищет цели с помощью комбинации из нескольких радаров, работающих в разных диапазонах.