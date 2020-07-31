Показано фото российского серийного истребителя пятого поколения

Именно на этом заводе и собирают данный самолёт. В материале «Крылья Советов» речь шла о налаживании линии серийной сборки истребителя. Для этого был модернизирован цех № 45. Для очистки площадей под сборочную оснастку даже демонтировали пресс.

Заместитель начальника цеха по подготовке производства рассказал, что Су-57 — сложный самолёт. У него композитная обшивка, в создании используются новейшие технологии.

Сообщается также, что цикл сборки самолёта планируют сократить за счёт введения дополнительных стапелей, которые уже монтируют.

В прошлом году Минобороны заключило контракт на строительство 76 истребителей Су-57 до 2028 года.