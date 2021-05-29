Показано фото сияющих облаков на Марсе

Сообщается, что тонкие облака начали формироваться в конце января на высоте более 60 километров. Эти облака состоят из кристаллов льда, рассеивающих свет от Солнца. Из-за этого кажется, что облака сияют. Из-за высоты объектов, исследователи предположили, что они состоят из замороженного углекислого газа. Когда солнце находится выше уровня облаков, кристаллы льда сияют наиболее ярко, когда светило опускается ниже — часть блеска облаков теряется.