Показано, как по-настоящему выглядят хромосомы

Учёные рассказали, что до 90% времени хромосомы не выглядят как X-образные структуры. В привычном для нас виде эти структуры существуют лишь после репликации ДНК, но до завершения деления клеток. Исследователи использовали новый способ визуализации трехмёрной организации хроматина в клетках человека, чтобы показать, в каком виде в основном существуют эти структуры.