Наука и технологии
Сегодня 16:00
Показано, как по-настоящему выглядят хромосомы
Мы себе не совсем правильно их представляем
В учебниках биологии хромосомы изображают в виде X-образной структуры. Учёные сделали подробное изображение хромосом, поэтому мы можем посмотреть, как они выглядят на самом деле.
Учёные рассказали, что до 90% времени хромосомы не выглядят как X-образные структуры. В привычном для нас виде эти структуры существуют лишь после репликации ДНК, но до завершения деления клеток. Исследователи использовали новый способ визуализации трехмёрной организации хроматина в клетках человека, чтобы показать, в каком виде в основном существуют эти структуры.
Xiaowei Zhuang lab
Новая система визуализации высокого разрешения объединяет несколько снимков геномных локусов вдоль цепей ДНК.
Учёные пояснили, что определить трехмёрную организацию этих структур крайне важно, чтобы понять как она регулирует функцию генома.