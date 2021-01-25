Показано летающее беспилотное такси для России

В каких регионах, пока неясно. С 25 же января летающее беспилотное такси начнут испытывать на территории «Лужников». Это позволит обеспечить возможность полётов над городом в 2023-2025 годах.

Аэротакси — это беспилотный аппарат с пассажирскими местами. Он может вместить одновременно двух людей. Дрон способен взлетать даже с неподготовленных площадок, например, с автомобильной парковки.

Водителя у такого такси нет — им управляет цифровая система. Пассажиры находятся в защитной капсуле. Если случится авария, удар примет именно эта капсула. Также на борту дрона имеется спасательный парашют.

Габаритами летающий беспилотник похож на обычных автомобиль. Дрон может провести в воздухе до получаса. Серийное производство беспилотных аэротакси могут начать уже в конце 2021 года. Ожидается, что к 2025-2030 году полёты на дроне будут в три раза дешевле проезда на такси в час пик.