Показано подводное вождение российских танков

«Российская газета» пишет, что экипажи погружались на глубину до четырёх метров и пересекали водоём шириной около 200 метров. Механики-водители не могли ориентироваться визуально, поэтому управляли танками по приборам — гирополукомпасам.

Курсанты также отработали эвакуацию личного состава и техники на случай затопления танка.

Представитель центра подготовки младших специалистов ЦВО рассказал, что курсанты сначала выполняют учебные упражнения на суше, затем занимаются водолазной подготовкой в тренажёрном комплексе, а уже потом получают допуск к занятиям в естественном водоёме.

Обученные курсанты будут проходить службу на должностях младших специалистов в танковых войсках.