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Показано подводное вождение российских танков
Этому обучили курсантов ЦВО
Учебный центр Центрального военного округа (ЦВО) показал, как курсанты освоили подводное вождение танков. Учения проходили на полигоне Еланский в Свердловской области.
«Российская газета» пишет, что экипажи погружались на глубину до четырёх метров и пересекали водоём шириной около 200 метров. Механики-водители не могли ориентироваться визуально, поэтому управляли танками по приборам — гирополукомпасам.
Курсанты также отработали эвакуацию личного состава и техники на случай затопления танка.
Представитель центра подготовки младших специалистов ЦВО рассказал, что курсанты сначала выполняют учебные упражнения на суше, затем занимаются водолазной подготовкой в тренажёрном комплексе, а уже потом получают допуск к занятиям в естественном водоёме.
Обученные курсанты будут проходить службу на должностях младших специалистов в танковых войсках.