Показано поражение азербайджанского танка Т-72 армянским ПТРК

Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на «Война Сирия Турция Карабах» во «ВКонтакте». Сообщается, что армянские подразделения поразили танк Т-72 «Аслан» на Бердзорском направлении. Когда именно это произошло, неизвестно. Сейчас на этом направлении идут интенсивные бои. Азербайджанская армия хочет перерезать сообщение Карабаха и Армении.

Журналисты также упомянули заявление Министерства обороны Азербайджана об уничтожении колонны войск Армении неподалёку от города Мартакерт /Агдере. Речь идёт о ликвидации в засаде командирской машины, машины связи, грузовиков КАМАЗ с личным составом и боеприпасами и грузовиков «Урал» с пушкой на прицепе.