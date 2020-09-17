Показано уничтожение американским истребителем ракеты с помощью лазера

На борту F-16 в ролике установлена тактическая бортовая лазерная система Tactical Airborne Laser Weapon System (TALWS). Используя последнюю, истребитель нейтрализовал ракету, запущенную с военного корабля по самолёту-заправщику KC-46 Pegasus.

Журналисты пишут, что данная лазерная установка действительно создаётся в рамках программы Self-protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD). Настоящие образцы оружия американские военные получат в 2025 году.

Это не первый ролик Lockheed Martin, в котором демонстрируется применение лазерного оружия. Тогда корпорация также сообщила, что смогла решить вопросы с нагреванием лазерной установки и её компактностью.