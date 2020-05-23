Показано уничтожение беспилотника лазером с корабля

Сообщается, что испытание прошло неделю назад. Тогда опытная установка LWSD Mark 2 MOD 0 на десантном корабле USS Portland (LPD 27) уничтожила в воздухе беспилотный аппарат. Видео с этих испытаний опубликовали на YouTube.

СМИ сообщают, что лазерное оружие использовать довольно выгодно. Выстрел из такой пушки стоит примерно $1. Поэтому применять такое оружие для борьбы с дронами — перспективная идея.

Отмечается, что лазерная установка на USS Portland использует твердотельный лазер компании Northrop Grumman. Военные надеются, что с новыми системами оружия изменят войну на море.