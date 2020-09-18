Показано уничтожение имитатора российской крылатой ракеты американской гаубицей

Отмечается, что военные США применяли боевую информационную систему Advanced Battle Management System (ABMS). Именно она позволила поразить воздушную мишень BQM-167 Skeeter, которая имитировала российскую ракету. Для её уничтожения использовали снаряд Hyper Velocity Projectile.

Система ABMS работает на искусственном интеллекте (ИИ), который обрабатывает информацию от разных источников, в том числе от спутников. То есть система составляет единую картину поля боя.

Испытания проходили полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико 1-2 сентября. Эксперты считают, что проведённые стрельбы показали возможности США по защите от потенциальной угрозы со стороны российских и китайских крылатых ракет.