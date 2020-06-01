Показано уничтожение здания противотанковым оружием российской разработки

В подписи к видео сказано, что Ливийская национальная армия уничтожила позицию бойцов Переходного национального совета (ПНС) с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Этот ролик опубликовали сами бойцы Ливийской национальной армии. Операция происходила ночью. На ролике можно увидеть, как здание превращается в груду обломков. «Российская газета» предположила, что там хранились боеприпасы, что усугубило ситуацию.

В издании пояснили, что экспортная модификация комплекса «Корнет» 9M133 «Корнет-Э» попала в Ливию во времена правления Муаммара Каддафи. В целом, данный ПТРК разработали в Тульском КБ Приборостроения. Эти комплексы показали высокую эффективность при столкновениях в пустыне и в уличных боях.