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Показано уничтожение здания противотанковым оружием российской разработки
«Корнет»
На видео в сети показали уничтожение здания противотанковым оружием российской разработки. Речь о ПТРК «Корнет».
В подписи к видео сказано, что Ливийская национальная армия уничтожила позицию бойцов Переходного национального совета (ПНС) с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Этот ролик опубликовали сами бойцы Ливийской национальной армии. Операция происходила ночью. На ролике можно увидеть, как здание превращается в груду обломков. «Российская газета» предположила, что там хранились боеприпасы, что усугубило ситуацию.
В издании пояснили, что экспортная модификация комплекса «Корнет» 9M133 «Корнет-Э» попала в Ливию во времена правления Муаммара Каддафи. В целом, данный ПТРК разработали в Тульском КБ Приборостроения. Эти комплексы показали высокую эффективность при столкновениях в пустыне и в уличных боях.