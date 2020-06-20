Показаны фото экспериментальной китайской зенитной системы

Как пишет «Военное обозрение», скорее всего, на снимках запечатлена 25-мм зенитная система войсковой противовоздушной обороны. По фото видно, что зенитное орудие размещено на колёсной платформе. Система проезжает по улицам одного из китайских городов.

В издании напомнили, что Китай давно производит собственные самоходные зенитные системы для противовоздушной обороны. С 1999 года в стране выпускается самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс PGZ-95. Его пушечное вооружение напоминает зенитную пушку Oerlikon Contraves KBA швейцарского производства, но PGZ-95 размещается на гусеничной платформе.

Сообщается, что на фото остро отреагировали индийские пользователи Twitter. Они заявили, что Китай ворует технологии у США и России.