Показаны фото одного из самых секретных американских вертолётов

О том, что Пентагон использует такие вертолёты стало известно после того, как один из них был утрачен во время операции по ликвидации Усамы бен Ладена.

На днях издание The Drive опубликовало «первое фото стелс-вертолёта Black Hawk». Журналисты пишут, что на снимок попала ранняя версия аппарата, возможно, сделанная в 90-е годы. Эксперты считают, что машину построили на базе вертолёта радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Sikorsky EH-60.

Версия, которая запечатлена на новом фото, отличается от той, что потерпела крушение во время операции по бен Ладену. Последняя была оснащена рулевым винтом специальной конструкции.