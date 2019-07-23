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Показаны фото северокорейской подлодки для баллистических ракет

Возможно, это модифицированная советская субмарина
Сегодня стало известно, что Северная Корея построила новую подводную лодку. Её уже осмотрел высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Теперь в сети появились фотографии подлодки, и эксперты предполагают, что она способна нести баллистические ракеты.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, новая подводная лодка «предназначена для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря». Исследователь Военно-морского флота уже изучил субмарину по качественным фотографиям.

Эксперт заявил, что в Северной Корее представили модифицированную подводную лодку класса Romeo. Так НАТО называет субмарины, построенные в СССР в 1950-х годах.

По словам эксперта, подлодка имеет два гребных винта и, вероятно, может нести баллистические ракеты. Субмарины Romeo же конструктивно приспособлены под 14 торпед.

Фото: hisutton.com

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Фото: hisutton
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