Показаны фото северокорейской подлодки для баллистических ракет

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, новая подводная лодка «предназначена для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря». Исследователь Военно-морского флота уже изучил субмарину по качественным фотографиям.

Эксперт заявил, что в Северной Корее представили модифицированную подводную лодку класса Romeo. Так НАТО называет субмарины, построенные в СССР в 1950-х годах.

По словам эксперта, подлодка имеет два гребных винта и, вероятно, может нести баллистические ракеты. Субмарины Romeo же конструктивно приспособлены под 14 торпед.

Фото: hisutton.com