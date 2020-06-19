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Показаны фото всей новой военной техники на параде Победы

Будет девять новых систем
«Российская газета» сообщила, что 24 июня по Красной площади впервые проедут девять новых боевых систем. Уже показаны фото всей новой военной техники на параде Победы.

На параде покажется машина дистанционного разминирования «Листва». Она появилась в парке РВСН ещё в 2019 году, но на Красной площади ещё не показывалась. Машина предназначена для нейтрализации взрывных устройств на пути следования мобильных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Также в параде поучаствуют модернизированный зенитный комплекс «Панцирь-СМ» с новым оружием для борьбы с беспилотниками; система противовоздушной обороны С-350 «Витязь»; тяжёлый огнемёт нового поколения «Тосочка»; тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 на гусеничной платформе «Армата» с новым боевым модулем «Кинжал»; зенитная самоходка «Деривация-ПВО»; летающий броневик «Тайфун-ВДВ»; зенитный комплекс «Бук-М3»; система дистанционного минирования ИСДМ.

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«Панцирь-СМ»

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