Показаны фото всей новой военной техники на параде Победы

На параде покажется машина дистанционного разминирования «Листва». Она появилась в парке РВСН ещё в 2019 году, но на Красной площади ещё не показывалась. Машина предназначена для нейтрализации взрывных устройств на пути следования мобильных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Также в параде поучаствуют модернизированный зенитный комплекс «Панцирь-СМ» с новым оружием для борьбы с беспилотниками; система противовоздушной обороны С-350 «Витязь»; тяжёлый огнемёт нового поколения «Тосочка»; тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 на гусеничной платформе «Армата» с новым боевым модулем «Кинжал»; зенитная самоходка «Деривация-ПВО»; летающий броневик «Тайфун-ВДВ»; зенитный комплекс «Бук-М3»; система дистанционного минирования ИСДМ.