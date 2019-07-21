Показаны главные особенности метро будущего

Этот ролик — виртуальная экскурсия. Он показывает станцию Hyperloop в Амстердаме, которая расположена прямо под центром города. В видео говорится, что сеть вакуумных поездов будет связывать крупнейшие города Европы, разделённые сотнями километров.

На платформах Hyperloop указаны конечные пункты, поскольку вакуумные поезда — это экспрессы. Они не останавливаются на промежуточных станциях. Сами поезда выглядят очень стильно и футуристично. Внутри них кресла размещены по три в ряд.

Напомним, недавно российские аналитики рассчитали стоимость билета из Москвы в Петербург на предполагаемом Hyperloop. Вышла цифра в 16,1 тысячу рублей.