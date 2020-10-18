Показаны испытания американской манёвренной системы ПВО

Испытания прошли в начале 2020 года. Военные проверили основное вооружение системы, в том числе ракеты Hellfire, Stinger и 30-мм пушку. Производитель IM-SHORAD уже начинает предсерийное производство систем ПВО. Контракт с минобороны США надо выполнить до 30 сентября 2025 года. Сколько именно будет поставлено систем, неизвестно.

«Военное обозрение» пишет, что IM-SHORAD установлена на платформе Stryker. Может нести четыре пусковых установки Stinger и две ракеты Hellfire. Использует израильский полусферический радар. IM-SHORAD может взаимодействовать с полевыми системами ПВО и системой полевой идентификации «свой-чужой» Blue Force Tracker.

Новинка может противодействовать и беспилотникам, и авиации противника.