Наука и технологии
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Показаны испытания американской манёвренной системы ПВО
Она работает по ближним целям
В сети опубликовали видео испытаний американской манёвренной системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия — Interim Maneuver-Short-Range Air Defense (IM-SHORAD).
Испытания прошли в начале 2020 года. Военные проверили основное вооружение системы, в том числе ракеты Hellfire, Stinger и 30-мм пушку. Производитель IM-SHORAD уже начинает предсерийное производство систем ПВО. Контракт с минобороны США надо выполнить до 30 сентября 2025 года. Сколько именно будет поставлено систем, неизвестно.
«Военное обозрение» пишет, что IM-SHORAD установлена на платформе Stryker. Может нести четыре пусковых установки Stinger и две ракеты Hellfire. Использует израильский полусферический радар. IM-SHORAD может взаимодействовать с полевыми системами ПВО и системой полевой идентификации «свой-чужой» Blue Force Tracker.
Новинка может противодействовать и беспилотникам, и авиации противника.