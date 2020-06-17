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Показаны кадры сопровождения российских ракетоносцев американскими истребителями
Российские самолёты летали над нейтральными водами
Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили полёты над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. В это время их сопровождали истребители F-22 Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Кадры сопровождения российских ракетоносцев американскими истребителями показал телеканал «Звезда».
Сообщается, что американские F-22 сопровождали российские самолёты на отдельных участках маршрута. В совокупности Ту-95МС провели в небе 11 часов. Взлёт самолётов осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.
Отмечается, что полёт российских ракетоносцев был плановым. Россия регулярно совершает такие мероприятия в соответствии с международными правилами.
Член высшего совета организации «Сильная Россия» лётчик-испытатель Анатолий Кнышов уже заявил, что полёт Ту-95МС был ответом на участившуюся активность ВВС США у западных границ России.