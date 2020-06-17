Показаны кадры сопровождения российских ракетоносцев американскими истребителями

Сообщается, что американские F-22 сопровождали российские самолёты на отдельных участках маршрута. В совокупности Ту-95МС провели в небе 11 часов. Взлёт самолётов осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.

Отмечается, что полёт российских ракетоносцев был плановым. Россия регулярно совершает такие мероприятия в соответствии с международными правилами.

Член высшего совета организации «Сильная Россия» лётчик-испытатель Анатолий Кнышов уже заявил, что полёт Ту-95МС был ответом на участившуюся активность ВВС США у западных границ России.