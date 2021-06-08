Показаны лучшие изображения самого секретного в мире Boeing 737

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Показаны лучшие изображения самого секретного в мире Boeing 737Это сильно модифицированный самолёт
Издание The Drive опубликовали фотографии Boeing 737 RAT 55. Этот модифицированный самолёт в основном летает между секретными испытательными базами и используется для сбора радиолокационных данных о стелс-машинах.
The Drive назвало фото лучшими изображениями самого секретного в мире Boeing 737. Отмечается, что никто не знает, где базируется RAT 55. Все его фотографии до сих пор были низкокачественными. Теперь же можно посмотреть на него во всей красе.
Представленные ниже фото были сделаны во время визита на американскую авиабазу «Эдвардс» в Калифорнии в 2014 году.
The Drive
По фото видно, какие модификации получил самолёт. У него есть массивные носовые и кормовые обтекатели. Также у самолёта есть инфракрасные башни над каждым радаром и датчики воздушной скорости Пито.