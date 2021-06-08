Показаны лучшие изображения самого секретного в мире Boeing 737

The Drive назвало фото лучшими изображениями самого секретного в мире Boeing 737. Отмечается, что никто не знает, где базируется RAT 55. Все его фотографии до сих пор были низкокачественными. Теперь же можно посмотреть на него во всей красе.

Представленные ниже фото были сделаны во время визита на американскую авиабазу «Эдвардс» в Калифорнии в 2014 году.