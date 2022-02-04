Показаны новые фотографии российского истребителя Су-57

Наука и технологии
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Показаны новые фотографии российского истребителя Су-57Двух самолётов
Недавно военным передали два новых истребителей пятого поколения Су-57. Самолёты попали на фото и их опубликовали в сети.
Сообщается, что эти два истребителя построили в 2021 году на авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ). Самолёты имеют красные бортовые номера «02» и «52». Как пишет Naked Science, Су-57 с бортовым номером «02 красный» до этого не демонстрировали. А вот второй самолёт в сети ранее появлялся.
В 2022 году КнААЗ должен сдать ещё четыре Су-57. Всего по контракту военные должны получить 76 серийных новейших истребителей. Контракт должны исполнить до 2027 года.
Напомним, Су-57 способен решать широкий круг задач, в том числе бороться с воздушными, наземными и морскими целями.
Источник: Naked Science