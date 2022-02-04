Показаны новые фотографии российского истребителя Су-57

В 2022 году КнААЗ должен сдать ещё четыре Су-57. Всего по контракту военные должны получить 76 серийных новейших истребителей. Контракт должны исполнить до 2027 года.

Напомним, Су-57 способен решать широкий круг задач, в том числе бороться с воздушными, наземными и морскими целями.