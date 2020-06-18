Наука и технологии
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Показаны первые боевые пуски новых украинских ракет
Да, тех самых Р-360 — «уничтожителей» Крымского моста
Министерство обороны Украины показало первые боевые пуски новых украинских ракет Р-360 «Нептун». От предыдущих испытаний новое отличается тем, что в нём оружие применили впервые с боевой частью.
Пуски прошли на полигоне Алибей под Одессой. Выпустили две ракеты — они поразили морские мишени на расстоянии 80 километров от берега.
Сообщается, что в скором времени будут разработаны морская и авиационная версии ракеты.
Под видео пусков СМИ Украины отметило, что Р-360 «Нептун» были созданы для противодействия российской агрессии в акватории Чёрного и Азовского морей.
Напомним, ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эти ракеты способными «уничтожить крымский мост».