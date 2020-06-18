Показаны первые боевые пуски новых украинских ракет

Пуски прошли на полигоне Алибей под Одессой. Выпустили две ракеты — они поразили морские мишени на расстоянии 80 километров от берега.

Сообщается, что в скором времени будут разработаны морская и авиационная версии ракеты.

Под видео пусков СМИ Украины отметило, что Р-360 «Нептун» были созданы для противодействия российской агрессии в акватории Чёрного и Азовского морей.

Напомним, ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эти ракеты способными «уничтожить крымский мост».