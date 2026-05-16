Показаны первые наушники-клипсы Xiaomi

Опубликовано 16 мая 2026, 10:06
Показаны первые наушники-клипсы XiaomiСтильные
Вместо привычных наушников «затычек» следующая разработка Xiaomi будет крепиться на хрящ уха. На свежих изображениях видно глянцевый корпус с прозрачной деталью в области динамика. Внутри текстура, как пишут СМИ, похожая на виниловую пластинку.
© Xiaomi
Зарядный кейс получит разъём USB-C, световые индикаторы, физическую кнопку и встроенный динамик.
Сами наушники поддерживают сенсорное управление: касаться можно в разных местах, включая перемычку. Так можно переключать треки, отвечать на звонки и менять громкость.
Точные характеристики (ёмкость батареи, размер динамиков, версия Bluetooth и цена) пока не раскрыты. Полноценный анонс ожидается в конце месяца.