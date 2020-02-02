Показаны первые снимки поражённых из-за коронавируса органов

Результаты компьютерной томографии 33-летней пациентки из Уханя опубликованы в журнале Radiology. Женщина попала в больницу с повышенной температурой и хрипом в лёгких. В итоге ей диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV. На снимке показаны лёгкие пациентки до и спустя три дня после начала лечения. Видно, что поражённая область только увеличилась.

Напомним, на данный момент число заражённых новым вирусом составляет примерно 14,4 тысячи человек. Два из них находятся в России.