Показаны последствия взрыва американской «матери всех бомб»

Как пишет издание «Военное обозрение», одно из основных назначений авиабомбы — подрыв подземных тоннелей. Мощность GBU-43/B MOAB обусловлена внушительной массой взрывчатого вещества. В данном случае, это вещество H-6, которое по мощности взрыва обходит тротил больше чем на треть. А мощность взрыва одной бомбы GBU-43/B MOAB оценивается в 11,45 тонны в тротиловом эквиваленте.

Отмечается, что сброс «матери всех бомб» (от MOAB — Mother Of All Bombs) может осуществляться на специальной платформе. От неё бомба отсоединяется на начальной фазе полёта, начиная свободное падение.

На видео показано воздействие взрывной волны от авиабомбы. Съёмка велась с расстояния примерно 1,5 километра.