Показаны совместные манёвры российского и американского боевых вертолётов

Как пишет «Российская газета», эти вертолёты регулярно привлекают для выполнения совместных задач. Недавно в Индии прошли учения, во время которых машины снова работали вместе. Вооружённые вертолёты прикрывали «товарищей», выполнявших высадку десанта. По ролику видно, что во время операции поднялось большое облако пыли, но всё обошлось без проблем.

Журналисты напомнили, что Индия является крупнейшим покупателем вертолётов семейства Ми-8/Ми-17. Российскую технику используют в том числе для переброски грузов и личного состава в труднодоступные районы. Если нужно, вертолёты могут применять управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, подвесные пушечные контейнеры.

Американских AH-64E Индия закупила около двух десятков. В прошлом году один из них совершил аварийную посадку.