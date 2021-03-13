Показаны стрельбы российских систем залпового огня в Арктике

Сообщается, что перед стрельбами был сделан выстрел из специального ветрового ружья. Благодаря наблюдение за полётом пули под воздействием ветра артиллеристы смогли точнее рассчитать траекторию. Также они измерили температуру воздуха и снарядов. На морозе точность стрельбы может быть нарушена.

Как пишет «Российская газета», «Грады» справились с задачей. РСЗО уничтожили цели на расстоянии в пять километров.

Стоит отметить, что эти системы реактивного залпового огня калибра 122 мм были приняты на вооружение в 1963 году. Они могут поражать живую силу противника, небронированную технику, бронетранспортёры, артиллерийские и миномётные батареи, командные пункты.