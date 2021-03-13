Наука и технологии
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Показаны стрельбы российских систем залпового огня в Арктике
РСЗО «Град»
Телеканал «Звезда» показал репортаж с учений на полигоне Шары в Мурманской области. На них показаны стрельбы российских реактивных систем залпового огня РСЗО «Град» в арктических условиях.
Сообщается, что перед стрельбами был сделан выстрел из специального ветрового ружья. Благодаря наблюдение за полётом пули под воздействием ветра артиллеристы смогли точнее рассчитать траекторию. Также они измерили температуру воздуха и снарядов. На морозе точность стрельбы может быть нарушена.
Как пишет «Российская газета», «Грады» справились с задачей. РСЗО уничтожили цели на расстоянии в пять километров.
Стоит отметить, что эти системы реактивного залпового огня калибра 122 мм были приняты на вооружение в 1963 году. Они могут поражать живую силу противника, небронированную технику, бронетранспортёры, артиллерийские и миномётные батареи, командные пункты.
Авторство: «Звезда»