Показаны учебные бои американского самолёта и истребителя российского производства

Су-30МКМ принадлежит Военно-воздушным силам (ВВС) Малайзии. Это экспортная версия Су-30 производства «Иркут». Видео учебных боёв сделал американский пилот.

Как пишет «Российская газета», самолёты действовали в небе один на один. Всего прошли три воздушных боя. Отмечается, что в этот раз удача была на стороне F-18. Однако на других учениях Су-30 успешно сбивал американский истребитель.

Пилот также отметил, что противостояние с Су-30МКМ было самым жестоким. Его можно сравнить с учебным боем с F-22. Пилота впечатлил манёвр Су-30, когда он использовал разворот на 90 градусов с помощью отклоняемого вектора тяги своих двигателей.