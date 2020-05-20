Показаны учения ракетных войск Белоруссии

Видео с тактическими учениями опубликовали на YouTube-канале ВоенТВ Беларуси. Целью манёвров была оценка уровня подготовки подразделений ракетных войск. Кроме того, начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Беларуси, генерал-майор Геннадий Козловский рассказал, что учения носят комплексный характер.

Всего для манёвров задействовали три полигона: Гожский, Брестский и Неман. Также для них был выделен участок местности рядом с городом Островец.

Сначала военные совершили марши в районы развёртывания, там они отработали задачи по маскировке, охране и обороне пусковых установок. Также ракетчики подготовились к ведению боевых действий. В целом, учения продлятся до 23 мая.