Наука и технологии
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Показаны учения ракетных войск Белоруссии
Продлятся до 23 мая
Показаны учения ракетных войск Белоруссии. В них участвуют ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Смерч».
Видео с тактическими учениями опубликовали на YouTube-канале ВоенТВ Беларуси. Целью манёвров была оценка уровня подготовки подразделений ракетных войск. Кроме того, начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Беларуси, генерал-майор Геннадий Козловский рассказал, что учения носят комплексный характер.
Всего для манёвров задействовали три полигона: Гожский, Брестский и Неман. Также для них был выделен участок местности рядом с городом Островец.
Сначала военные совершили марши в районы развёртывания, там они отработали задачи по маскировке, охране и обороне пусковых установок. Также ракетчики подготовились к ведению боевых действий. В целом, учения продлятся до 23 мая.