Умные часы с электронной бумагой и месяцем работы без подзарядки: Pebble Time 2

Часы оснащены 1,5-дюймовым e-paper-дисплеем с LED-подсветкой и поддержкой до 64 цветов. Одной зарядки хватает на месяц работы. Корпус выполнен из алюминия, а циферблат квадратной формы. Ремешки имеют ширину 22 мм, по бокам расположены кнопки управления.

Часы работают на PebbleOS и предлагают стандартные функции современных умных часов: отслеживание сердечного ритма, сна и шагов. Также есть динамик и защита от воды.

Часы будут представлены в четырёх цветах. Цена Pebble Time 2 ожидается около 225 долларов, а Pebble 2 Duo — 149 долларов.