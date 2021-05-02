Показаны внутренности метки Apple AirTag

Ещё у AirTags есть встроенный динамик, который издаёт звуки при поиске. Здесь, по сути, весь корпус метки является динамиком. Также у AirTags есть датчики для связи.

Специалисты iFixit показали, что Apple удалось укомплектовать технологии в небольшой корпус, прибегнув к таким хитростям, как переосмысление конструкции динамика.