Наука и технологии
Сегодня в 15:27
Показаны внутренности метки Apple AirTag
Есть интересные дизайнерские решения
Специалисты iFixit опубликовали обзор меток Apple AirTag. Стало известно, что находится у них внутри.
Эксперты iFixit также сравнили AirTags с другими метками — Tile Mate и Samsung Galaxy SmartTag. По сравнению с конкурентами брелок Apple является самым маленьким по размеру, имеет наибольшее внутреннее пространство для размещения батареи. AirTags использует аккумулятор на 0,66 Вт* ч. Открыть крышку брелока Apple для замены батареи сложнее, чем у других меток.
Ещё у AirTags есть встроенный динамик, который издаёт звуки при поиске. Здесь, по сути, весь корпус метки является динамиком. Также у AirTags есть датчики для связи.
Специалисты iFixit показали, что Apple удалось укомплектовать технологии в небольшой корпус, прибегнув к таким хитростям, как переосмысление конструкции динамика.