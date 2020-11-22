Показаны возможности боевых катеров «Калашникова»

«Российская газета» напомнила, что цифры в названиях катеров обозначают длину судна в метрах. Данные катера выпускаются в основном для Военно-морского флота (ВМФ) России, но недавно начали поставляться и Росгвардии. Также БК-10 и БК-16 продают за рубеж.

Катера используются для того, чтобы быстро доставить десант и поддержать высадку огнём. Для этого у БК-10 и БК-16 есть пулемёты. Сообщается, что в идеале катера должны вести бой в паре.

Например, более тяжёлый и лучше защищённый БК-16 будет подходить к береговой линии первым. В этой время более быстрый БК-10 будет выскакивать из-за его «спины» и доставляет на сушу первую группу военных. Они обеспечат под прикрытием высадку второй группы с БК-16.

На видео показали скоростные характеристики и манёвренность катеров, а также их работу в режиме светомаскировки.