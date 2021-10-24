Показаны загримированные под американские Abrams клоны советских танков Т-54

На одном из полигонов уже заметили имитацию американского танка. Отличия от оригинала в ней есть: у Abrams механик-водитель находится по центру корпуса, а у китайской подделки — слева. Кроме того, шасси имеют по пять опорных катков с каждой стороны, а не по шесть.

Отмечается, что на имитации иностранных боевых машин устанавливаются лазерные имитаторы стрельбы, датчики, фиксирующие попадания, проблесковые маячки, включающиеся в случае попадания, и др. Загримированные танки должны придать больше реалистичности происходящему. Помимо этого, они позволят использовать снимаемые с вооружения танки Type 59.