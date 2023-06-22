Показатели по чтению и математике в США упали до самого низкого уровня за последние десятилетия

Снижение баллов по чтению наблюдалось во всех процентилях, причем среди учащихся с низкими показателями оно было более значительным. По математике снижение составило от 6 до 8 баллов для учащихся со средними и высокими показателями и от 12 до 14 баллов для учащихся с низкими показателями по 500-балльной шкале.

Гендерные и расовые различия в оценках по математике также были очевидны. Ученицы снизились на 11 баллов, а ученики мужского пола - на 7 баллов. У чернокожих студентов снижение составило 13 баллов, что увеличило разрыв с белыми студентами до 42 баллов по сравнению с 35 баллами в 2020 году.

В настоящее время Департамент образования разрабатывает планы по устранению потерь в обучении.