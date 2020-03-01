Показавшему толпе во время Масленицы порноролик хакеру грозит шесть лет тюрьмы

Полиция задержала 18-летнего жителя села Михайловка, который раньше был светооператором в районном Доме культуры. В декабре 2019 года парня уволили за недобросовестную работу. Журналисты также выяснили, что он неофициально работал в администрации Михайловского района, однако впоследствии ушёл оттуда из-за ссоры с начальством.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело за «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Согласно пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, парню грозит до шести лет лишения свободы.