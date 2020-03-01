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Показавшему толпе во время Масленицы порноролик хакеру грозит шесть лет тюрьмы
Он получил удалённый доступ к компьютеру организаторов праздника
Вчера СМИ рассказали о том, что в селе Михайловка Приморского края во время празднования Масленицы на большом экране неожиданно включили гей-порно. Сегодня полиция задержала подозреваемого, который якобы получил удалённый доступ к компьютеру организаторов праздника. Показавшему порноролик хакеру грозит шесть лет тюрьмы.
Полиция задержала 18-летнего жителя села Михайловка, который раньше был светооператором в районном Доме культуры. В декабре 2019 года парня уволили за недобросовестную работу. Журналисты также выяснили, что он неофициально работал в администрации Михайловского района, однако впоследствии ушёл оттуда из-за ссоры с начальством.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело за «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Согласно пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, парню грозит до шести лет лишения свободы.