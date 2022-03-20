Показывает ли «ВКонтакте» рекламу по заказу британского правительства? Ответ соцсети

VK заявил, что информация о продвижении рекламы для «борьбы с российской дезинформацией» по заказу британского правительства не соответствует действительности.

«Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию. На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ», — сообщили представители соцсети.

Ранее Роскомнадзор уже заявил об «обнаружении фейков» по поводу ситуации на Украине в контекстной рекламе Google Ads. Владельцев сайтов предупредили об ответственности.