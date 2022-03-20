Наука и технологии
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Показывает ли «ВКонтакте» рекламу по заказу британского правительства? Ответ соцсети

Ранее появилась такая информация
В субботу британское издание The Telegraph сообщило, что Центр правительственной информации Великобритании (GIC) распространяет через «ВКонтакте» информацию о происходящем на территории Украины. В частности, речь шла о видеообращении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сегодня «ВКонтакте» прокомментировала это.
Показывает ли «ВКонтакте» рекламу по заказу британского правительства? Ответ соцсети

VK заявил, что информация о продвижении рекламы для «борьбы с российской дезинформацией» по заказу британского правительства не соответствует действительности.

«Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию. На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ», — сообщили представители соцсети.

Ранее Роскомнадзор уже заявил об «обнаружении фейков» по поводу ситуации на Украине в контекстной рекламе Google Ads. Владельцев сайтов предупредили об ответственности.

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